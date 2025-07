Il grande caldo cambia le abitudini | corsa verso piscine foreste e fiumi

il grande caldo sta trasformando le abitudini degli italiani, spingendoli a cercare refrigerio tra piscine, foreste e fiumi. Con temperature record e l’estate più calda di sempre, i viaggi si adattano alle nuove esigenze: la scelta del momento giusto per partire diventa cruciale. Secondo eDreams, un quarto degli italiani decide ora in base al clima, dimostrando come il cambiamento climatico influenzi non solo le mete, ma anche i tempi di vacanza.

Arezzo, 6 luglio 2025 – Gli esperti assicurano che questa sarà l’estate più calda di sempre. Il mese di luglio è partito con temperature altissime e adesso scopriamo che il clima non influenza solo la scelta della destinazione. Secondo eDreams, sta diventando un vero e proprio ago della bilancia nei piani di viaggio degli italiani anche nella selezione del momento ideale per partire. Uno su quattro (25%) dichiara di aver iniziato a prediligere le mezze stagioni per evitare il caldo estremo e godere di temperature più miti. Per tutti quelli ancora in città , l’unico modo per sfuggire alla calura dell’estate sono fughe nelle montagne di casa, tuffi in piscina e nei fiumi del circondario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il grande caldo cambia le abitudini: corsa verso piscine, foreste e fiumi

In questa notizia si parla di: caldo - cambia - abitudini - corsa

Caldo, nel week-end temperature oltre i 36 gradi. Poi cambia tutto - Il caldo rovente del weekend a Parma sta per arrivare, con temperature oltre i 36°C che infuocano le ore centrali del pomeriggio.

Il Palio di Siena è IL Palio. Ma cosa significa davvero? A Siena, il 2 luglio e il 16 agosto non sono solo due date nel calendario: sono il cuore pulsante di una città che vive per la sua tradizione più antica. Il Palio non è semplicemente una corsa di cavalli. È stori Vai su Facebook

Il grande caldo cambia le abitudini: corsa verso piscine, foreste e fiumi; Cambio dell'ora: ecco come modificare anche le tue abitudini di corsa; I 7 buoni propositi del runner per il 2025.

Il grande caldo cambia le abitudini: corsa verso piscine, foreste e fiumi - Il mese di luglio è partito con temperature altissime e adesso scopriamo che il clima non influenza solo la ... Segnala lanazione.it

Quanto e come bere quando fa molto caldo - Runner's World - ha pensato di non dover cambiare significativamente abitudini e di potersi allenare come sempre, ... Riporta runnersworld.com