Virtus addio a Marco Madrigali Il Grande Slam poi la radiazione | in 3 anni dal trionfo alla polvere

Dalla gloria al crepuscolo, la parabola di Marco Madrigali, simbolo di un’epoca d’oro per la Virtus Bologna, si conclude con una nota amara. Dopo aver conquistato il grande slam nel 2001, il suo nome è stato travolto dalla controversia e dalla radiazione, in soli tre anni. Un racconto che evidenzia come anche i trionfi più grandi possano dissolversi in polvere. E ora, il suo lascito rimane un capitolo affascinante e complesso dello sport italiano.

Bologna, 6 luglio 2025 – Addio a Marco Madrigali, il presidente della Virtus del Grande Slam del 2001 (e della successiva radiazione), l’imprenditore che, partito dal basso, aveva costruito la sua fortuna fondando la Cto, azienda specializzata nell’informatica e nei videogiochi. Madrigali aveva 81 anni e, tra il 2000 e il 2003, era stato presidente della Virtus. Nello stesso periodo aveva ricoperto il ruolo di presidente della Lega Basket. Dall’apice del Grande Slam, nel 2001, alla radiazione dai campionati di pallacanestro – la società non venne dichiarata fallita in tribunale grazie anche agli interventi dell’ex patron – appena due anni più tardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, addio a Marco Madrigali. Il Grande Slam, poi la radiazione: in 3 anni dal trionfo alla polvere

