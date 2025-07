Bosun caio licenziato da below deck | cosa succede dietro le quinte

La stagione 12 di Below Deck si avvicina al suo epilogo, e dietro le quinte emergono dettagli sorprendenti sulla decisione di licenziare Bosun Caio Poltronieri. Durante l’episodio del 30 giugno, il capitano Kerry Titheradge ha preso una difficile scelta, segnando un punto di svolta tra tensioni, problemi di leadership e sfide a bordo della motoryacht St. David. Ma cosa realmente è successo dietro le quinte? Scoprilo ora.

La stagione 12 di Below Deck si avvia verso la conclusione, segnando la fine dell'esperienza di Bosun Caio Poltronieri a bordo della motoryacht St. David. La decisione di allontanarlo è stata presa dal capitano Kerry Titheradge durante l'episodio trasmesso il 30 giugno, in un contesto caratterizzato da numerosi problemi di gestione e tensioni a bordo. contesto generale della stagione. crisi e problematiche nella gestione del team. La dodicesima stagione si svolge tra le acque dei Caraibi, con l'obiettivo di offrire agli ospiti un'esperienza indimenticabile. La trasmissione ha mostrato diversi episodi di disorganizzazione e inefficienza.

“I’m losing faith in you” – Below Deck's Captain Kerry lets Caio go after ongoing concerns - Below Deck Season 12’s workplace turbulence reached a breaking point in Episode 5, 'Rainbeau Kisses, Friendship Wishes,' which premiered on June 25 on Bravo. Come scrive soapcentral.com

'Below Deck’s Latest Firing Just Shook Up the Crew — and the Perfect Replacement May Already Be on Board - At the tail end of Below Deck 's most recent episode, Captain Kerry Titheradge released Bosun Caio Poltronieri from his duties as St. Lo riporta msn.com