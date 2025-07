dragon ball super rivela una forma potente che limita i saiyan

che un giorno scopriamo una nuova forma potente, capace di bilanciare la loro forza e di limitare il caos generato dalla furia di Broly. Nel mondo di Dragon Ball Super, le sorprese non finiscono mai, e questa rivelazione potrebbe cambiare le sorti delle battaglie più epiche. Prepariamoci a scoprire come i nostri eroi affronteranno questa sfida straordinaria e quale ruolo avrà questa forma misteriosa nel futuro dell’universo.

Nel vasto universo di Dragon Ball, pochi personaggi possiedono la potenza sufficiente per affrontare un avversario come Broly in stato di rabbia. Quando si infuria, il Saiyan diventa una vera e propria arma di distruzione di massa, capace di superare significativamente Goku e Vegeta nelle loro forme di Super Saiyan Blue. Nonostante gli eroi della Terra non abbiano mai utilizzato le loro trasformazioni più potenti contro Broly, è molto probabile che anche con tali potenziamenti avrebbe avuto la meglio. La sola strategia efficace adottata dai protagonisti è stata la fusione: grazie a Gogeta Super Saiyan Blue, sono riusciti a sopraffarlo completamente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it