È già Palio dell’Assunta oggi l’estrazione

Oggi, nel suggestivo scenario di Siena, si apre il grande sipario sul Palio dell’Assunta 2025. Con le Contrade protagoniste già in campo, l’attenzione si concentra sulla riunione dei Capitani alle 19:00, momento decisivo che potrebbe segnare l’ingresso di una nuova squadra. L’atmosfera è carica di suspense e tradizione, pronta a svelare chi sarà la futura protagonista di questa storica corsa. Si preparano ad accogliere emozioni indimenticabili e un nuovo capitolo di questa affascinante leggenda.

Siena, 6 luglio 2025 – Con le già protagoniste Pantera, Tartuca, Drago, Bruco, Giraffa, Aquila si accendono i riflettori sul Palio dell’Assunta. Oggi pomeriggio, dalle 19 la riunione dei Capitani, ultima chiamata per quattro Contrade, a cui si potrebbe aggiungere un’altra, in caso di estrazione a sorte del Nicchio, che così sconterebbe la squalifica. La Torre finisce di scontare la sua, con l’esposizione al secondo piano della bandiera. Si delinea quindi il lotto delle Contrade che si contenderanno il drappellone di Francesco De Grandi. Diamo un po’ di numeri per quanto riguarda le Contrade che potrebbero unirsi alle altre sei: le statistiche dal Duemila ad oggi ci dicono che il Valdimontone ha il numero più alto di estrazioni (8), seguito da Selva (6), Chiocciola, Leocorno e Onda (5). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - È già Palio dell’Assunta, oggi l’estrazione

