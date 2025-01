Ilfattoquotidiano.it - David Balland, imprenditore delle criptovalute rapito con la moglie (e poi liberato): il riscatto chiesto in bitcoin

Una decina di rapimenti in poco più di un mese in Francia ci sono stati una decina di rapimenti che hanno avuto come bersaglio imprenditori o influencer attivi nel mercato. L’ultimo è stato, co-fondatore dell’azienda diLedger,insieme alla.A dare la notizia è il Corriere della Sera che riporta una denuncia del ministro dell’Interno Bruno Retailleau che ha parlato di una “messicanizzazione” della Francia.è stato sequestrato insieme allamartedì elo scorso mercoledì. Per il rapimento, riporta Le Monde, sono state arrestate dieci persone, nove uomini e una donna, tra i 20 e i 40 anni.La coppia è stata rapita a Méreau nella Francia centrale dove si trova la sede di Ledger. Costretti a salire su due veicoli, marito esono stati separati.