Charly Metonyekpon è campione. Cancellata la sconfitta di un anno fa

trionfa davanti a oltre mille spettatori al PalaBaldinelli: è sua, stavolta, la cintura pesi superleggeri Ebu Silver, al termine di dodici combattuti round in cui l’osimano originario della Repubblica del Benin si impone sul francese di Montpellier Mohamed Kani.ladi unfa contro Walid Ouizza, ora il titolo europeo è nelle sue mani ed è ampiamente meritato, perché maturato grazie all’orgoglio, alla preparazione e alla maggiore propensione offensiva dimostrata rispetto all’avversario. Verdetto non unanime, visto che il giudice polacco Gortat Robert assegna la vittoria aper 115-113, come quello rumeno Bela Florian, 116-113, mentre l’austriaco Ilman Homovic assegna un 113-115. Poco importa, alla fine èad alzare le braccia al cielo, gesto sottolineato dagli applausi e dalle urla di soddisfazione dei suoi sostenitori.