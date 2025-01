Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, torna di moda il possibile colpo a parametro zero. Ostacolo ingaggio: tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, Nicolò Bertola sarebbe nel mirino della Juventus, che avrebbe intenzione di acquistarlo a parametro zero per la prossima estate. Il difensore centrale classe 2003 dello Spezia è in scadenza a giugno, ma l'entourage del calciatore chiederebbe un ingaggio da 800 mila euro a stagione. Una cifra ritenuta esagerata dalla Juve per il 21enne che milita in Serie B.