Arnold Schwarzenegger forever | il poliziotto russo rimescola le classifiche televisive

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Danko - Iris) Curioso che un film datato 1988 spinga in alto in classifica un canale definito dai centri media “nativo digitale”. Basti pensare che quando Iris vide la luce (2007) il celebre film Danko aveva già compiuto 19 anni. Invece, ancora una volta, accade il singolare fenomeno per cui i contenitori con i profili più freschi della tv generalista fanno rinascere pellicole che sembravano appannaggio di una stagione finita. Iris grazie a Danko giovedì sera si è classificato primo tra le tv non generaliste con il 2.2% di share e picchi del 3% (per la bellezza di 500.000 spettatori). Sul revival dei film “pre-trumpiani” c'è molta omertà informativa, non solo in Italia. La trama- incentrata sulla ricerca e la cattura di un pericoloso trafficante da parte del- è fatta apposta per piacere a un geniale situazionista come Elon Musk.