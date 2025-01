Lanazione.it - Wine&Siena celebra il decennale: l'evento enologico che apre l'anno a Siena

Sbarcò anel 2016, forte della consolidata reputazione del Merano Mine Festival, grazie a un’idea del presidente di Confcommercio Stefano Bernardini e alla passione di un compagno di strada come Andrea Vanni, senese trapiantato in Alto Adige. "Da tanto tempo parlavamo con Andrea di fare unperché il suo cuore era qua, purtroppo oggi non è più tra noi per festeggiare ildi Wine&", dice Helmut Köcher, patron dell’meranese e di quello senese. Il decimodella manifestazione è un traguardo importante, cosa significa per lei? "Se abbiamo raggiunto questo traguardo, vuol dire che l’è consolidato. L’importante è che le istituzioni e il territorio continuino a crederci come hfatto in tutti questi anni. Se sarà così, non abbiamo data di scadenza".