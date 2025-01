Formiche.net - Vi spiego la specificità della sinistra sociale. Scrive Merlo

L’area cattolica italiana è sempre stata plurale al suo interno. Un pluralismo di natura culturale, politica e, di conseguenza, anche e soprattutto elettorale. Un pluralismo che esisteva già ai tempiDemocrazia cristiana anche se, come ovvio, in quella stagione la stragrande maggioranza dei cattolici si riconosceva in un “partito di cattolici” – la Dc appunto – per ragioni storiche e non soltanto per motivazioni politiche e programmatiche. Lo spiegava molto bene Rosy Bindi nei giorni scorsi dopo le iniziative di due correnti del Pd a Milano e ad Orvieto. Diceva, l’ex ministraSanità, al riguardo, che è sufficientemente noto che il cattolicesimo democratico non può essere confuso con il cattolicesimoe, men che meno, con il cattolicesimo popolare. Una osservazione quantomai calzante e precisa che giustifica il fisiologico ed oggettivo pluralismo politico ed elettorale dei cattolici.