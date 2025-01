Verissimo Giacomo Giorgio | Devo tutto a mia nonna è riuscita a vedermi in tv prima di morire

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –ha raccontato, ospite oggi 25 gennaio a, il rapporto speciale che aveva conMelina, che lo ha supportato sin dai primi provini di recitazione. Il celebre volto della fiction italiana, targata Rai, ‘Mare Fuori’ si è raccontato nello studio di Silvia Toffanin per lavolta.ha raccontato di aver lasciato la sua città natale, Napoli, a soli 9 anni per trasferirsi a Milano dove ha ottenuto diversi ruoli in alcune compagnie teatrali. A 17 anni, invece, si è trasferito a Roma per inseguire il suo più grande sogno, quello di fare l’attore. “Non c’avevo una lira – raccontanello studio di Silvia Toffanin – non sapevo dove stare, dormivo ovunque, però miaprendeva una pensione minima e metà dei soldi li dava a me per permettermi di fare i provini.