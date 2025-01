Urla e pugni furia Osimhen | la grave denuncia

Leggi su Sportface.it

Accusa pesantissima dalla Turchia contro Victor: l’ex attaccante del Napoli avrebbe sferrato un pugno all’esterno di un locale.Victorfinisce ancora nei guai. Non è la prima volta che l’attaccante nigeriano finisce al centro delle polemiche, a Napoli ricordano bene le varie situazioni che lo hanno visto protagonista in negativo.Passando dalle polemiche create con il suo agente su un video ironico di TikTok pubblicato dalla SSC Napoli, andando a tutte le foto con il Napoli cancellate dal profilo, fino al video circolato la scorsa estate in un locale napoletano in cui strappa il cellulare da mano di un tifoso che lo stava filmando.E l’ultimo caso, arrivato direttamente dalla Turchia, è molto simile.aggredisce un giornalista, adesso è nei guaiCome raccontato dal giornalista turco Tolga Bozduman di Posta.