Sugli sci, con il giusto maquillage: intervista alla campionessa, inedita nei panni di beauty ambassador per Kiko Milano

«Nello sport e nella vita non esistono trucchi per arrivare in cima. Però io conosco il trucco che valorizza me» racconta Sofia Goggia, 32 anni,italiana con quattro Coppe del Mondo di discesa libera e due medaglie olimpiche. Una nuova icona di tenacia, dimostrata con grandi vittorie e riprese record da importanti infortuni. Dopo l’oro olimpico a Pyeongchang 2018 (la medaglia mancava all’Italia dal 1952) e l’argento a Pechino 2022, la prossima sfida internazionale di Sofia si chiamaCortina 2026, dove farà anche da speciale. Presterà infatti il voltopartnership stretta dacon FondazioneCortina 2026, un incontro di mondi, la cosmesi e lo sport, sotto il segno del talento e del bello. Goggia vince a Cortina, Brignone terza e leader in classifica: trionfo azzurro sulla pista olimpica X Sofia Goggia perCortina 2026Attraverso il make up, la campagna racconta la femminilità che brilla nelle grandi competizioni sportive e la capacità unica delle donne di trasformare l’agonismo in un’esibizione di talento e grazia.