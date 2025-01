Lanazione.it - Startit serve la partita perfetta. Match contro la prima della classe

Leggi su Lanazione.it

Nuovo impegno casalingo nel campionato di serie A2 di hockey su pista per loHockey Prato. I biancazzurri stasera alle 20.45 giocheranno al PalaRogai al cospettoRotellistica Camaiore. Si tratta di un impegno, almeno sulla carta, proibitivo per i lanieri, visto che sfidano la, mentre loè ultimo con soli tre punti finora totalizzati. Va anche detto comunque che l’Hockey Prato è in buona compagnia sul fondoclassifica, visto che a quota 3 ci sono pure Roller Salerno, Follonica Hockey e Viareggio Hockey. Gli ospiti invece sono primi assieme ad altre quattro squadre, tutti a quota 12: Blue Factor Castiglione, Roller Matera, Pumas Viareggio e Hockey Sarzana. Tornando aldi stasera, lovuole subito lasciarsi alle spalle la sconfitta nello sdiretto sulla pista del Viareggio Hockey.