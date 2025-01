Sport.quotidiano.net - Spezia Sassuolo, occasione sprecata nel big match

Leggi su Sport.quotidiano.net

La, 24 gennaio 2025 – Niente drammi, please, e calma e gesso. Ma da qui in avanti attenzione. Perché l’impressione è che al Picco ilabbia perso la primadi chiudere, di fatto, i giochi-promozione. Non ne mancheranno altre, di occasioni, ai neroverdi, la sintesi, a suo modo crudele, è che questa era una partita che non avrebbe dovuto perdere. Invece la perde, subendo gol per l’ottava gara di fila e facendosi scappare ildalle mani quando sembrava poterlo controllare. Invece no: avevano ricucito il primo strappo spezzino, i neroverdi, ma sul secondo non hanno potuto fare nulla, anche perché lo, ammettiamolo, si è confermato osso durissimo da rodere. E lo si è visto da subito. Fase di studio? Nemmeno per idea: lo, spinto da un ‘Picco’ pieno come un uovo, parte in quarta e sorprende ilnon meno di quando ilsi faccia sorprendere.