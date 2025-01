Inter-news.it - Spezia, colpo in casa contro il Sassuolo! Esposito solito grande contributo

Leggi su Inter-news.it

impresa dello, che nel big match della ventitreesima giornata di Serie B supera 2-1 il, capolista fino a questo momento quasi inarrestabile. Una vittoria di peso per i liguri, che salgono a 45 punti, riaccendendo le speranze di promozione diretta e mettendo pressione al Pisa, attualmente secondo con 47 punti. Non trova il gol Francesco Pio, capocannoniere di categoria e in prestito dall’Inter.A SORPRESA – Sorprende loin, vince 2-1ilcapolista. Protagonista assoluto della serata è stato Luca Vignali, autore di una doppietta che ha deciso la sfida. Il calciatore ha aperto le marcature nella prima frazione, approfittando di una disattenzione difensiva delper infilare il portiere avversario con una conclusione precisa. I neroverdi, però, hanno reagito con la qualità che li contraddistingue: su calcio piazzato, Laurienté ha messo in area un pallone perfetto per la testa di Samuele Mulattieri, che ha firmato il momentaneo pareggio.