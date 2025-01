Liberoquotidiano.it - "Solo quando vince la destra?": Giuseppe Cruciani smaschera "il professone" Augias

Leggi su Liberoquotidiano.it

dice che il diritto di voto non è sufficiente e bisogna che i cittadini siano più informati. Guarda casola, considerata ignorante, il dottorsi pone questo dilemma”,lo ha detto nel corso del suo programma radiofonico, la Zanzara, su Radio24 commentando le ultime dichiarazioni del giornalista a Otto e mezzo su La7. Quest'ultimo, in particolare, nello studio del noto talk aveva detto: "'Se non mi piaci, non ti voto più' è bello da dire ma difficile da fare perché ormai noi sappiamo che gli strumenti fulminei di indirizzo di voto fanno sì che il diritto di voto danon valga tutta la democrazia". "Il diritto di voto – aveva continuato– va accompagnato a una corretta informazione su come vanno le cose". “La corretta informazione? - ha commentato-.