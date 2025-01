Lanazione.it - Simon Zhu in concerto. E’ lui il “Premio Paganini“

Leggi su Lanazione.it

Ha solo 24 anni, ma ha già raggiunto traguardi di altissimo livello, come la vittoria nel 2023 del “” a Genova. Si è esibito su palcoscenici importanti, come a Parigi e a Londra, dove con il mitico violino “Cannone” è stato diretto da Sir Antonio Pappano. Domani, alle 17.30 all’Auditorium del “Boccherini”, il talentuoso violinista tedescoZhu sarà protagonista del secondodella Stagione 2025 dell’Associazione Musicale Lucchese, insieme al pianistae Rugani. Prima di Zhu, l’AML nel tempo ha ospitato altri vincitori delcome Giuseppe Gibboni, Isabelle Faust, Massimo Quarta e Salvatore Accardo. Già vincitore di moltissime prestigiose competizioni, tra le quali il Concorso “Georg Philipp Telemann” in Polonia nel 2016, il Concorso Kloster Schöntal in Germania nel 2017 e il Concorso Menuhin negli Stati Uniti nel 2021, Zhu ha trionfato a Genova e qui ha ricevuto anche ilspeciale per la migliore esecuzione di undi, confermandosi come astro nascente del violinismo internazionale.