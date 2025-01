Oasport.it - Puppo: “Sinner può ancora alzare il livello. Quanto sta facendo sul cemento, non si era mai visto”

Nel consueto appuntamento quotidiano sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario, il giornalista di Eurosport ha commentato l’esito delle semifinali degli Australian Open, con il successo di Janniksullo statunitense Ben Shelton ed il ritiro del serbo Novak Djokovic nel match contro il tedesco Alexander Zverev.ha vinto per tre set a zero nonostante un’ottima prestazione dell’avversario: “Ben Shelton ha giocato un grandissimo primo set, mi permetto addirittura di dire che forse dal set perso dacontro Alcaraz nella finale di Pechino con quel tiebreak incredibile non vedevo un set giocato contro di lui in questa maniera, però lo ha perso. Bisogna anche rendersi conto cheè andato 4-0 nel secondo set. Credo che debbano essere messe le cose nel giusto contesto: Shelton straordinario, forse il miglior Shelton che io abbia, anche rispetto a quello che ha battutonel loro primo confronto, però a me sembra chepossail“.