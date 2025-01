Ilveggente.it - Pronostico Como-Atalanta: è successo solo una volta

è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.C’è voluta la Champions League per mettere fine ad un digiuno di vittorie che durava da un mese: l’è tornata a gioire, martedì scorso, nella coppa dalle grandi orecchie, annichilendo 5-0 gli austriaci dello Sturm Graz e centrando il primodel 2025.: in riva lago tanti pericoli per Gasperini (Ansa) – Ilveggente.itUn’affermazione roboante che avvicina la Dea alla qualificazione diretta agli ottavi di finale – tra una settimana i nerazzurri si giocheranno il tutto per tutto con il Barcellona, con l’obiettivo di rimanere tra le prime otto – e che ha permesso agli uomini di Gian Piero Gasperini di archiviare il k.