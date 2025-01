Inter-news.it - Non solo l’Inter su Donnarumma: spunta una big tedesca – SI

Leggi su Inter-news.it

Nonsu Gianluigi. I nerazzurri hanno sondato la pista per l’estate del 2026, quando l’ex Milan andrà a scadenza. INTERESSE – Se da un latoguarda con attenzione al mercato estivo, dall’altro lato ci sono nomi accostati che restano peròdelle ipotesi remoti. Come raccontato da Alfredo Pedullà in esclusiva su Sportitalia, per quanto riguarda Gianluigialsi parladi ipotesi.riuscirebbe a mettere sul tavolo anche 7 milioni più un paio di bonus a stagione, ma l’idea dei nerazzurri è per l’estate del 2026 quando l’ex Milan andrà a scadenza. Allo stesso tempo però, sia il Paris Saint-Germain che lo stessostanno avendo dei contatti per il rinnovo: i parigini offrono otto milioni di euro a stagione, mentre l’azzurro ne chiede 12.