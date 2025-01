Non si fermano all’alt dei carabinieri fuggono e si schiantano contro un palo Nell’auto c’era un 15enne

Leggi su Dayitalianews.com

Una pattuglia deiha intimato l’alt ad un’auto sospetta a Crevalcore, in provincia di Bologna, ma le tre persone a bordo hanno tirato dritto innescando una fuga che si è conclusa poco dopo, quando hanno impattatoun. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi e due degli occupanti del mezzo sono riusciti a fuggire, mentre un altro, un, è stato fermato dai militari e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale aggravata e ricettazione in concorso.La fugadeiIn zona è stata segnalata un’auto sospetta che circolava lentamente vicino alcune abitazioni, dove negli ultimi tempi si sono verificati dei furti. Si trattava di una Volkswagen Golf, alla quale i militari hanno intimato l’alt per unllo. Il conducente non aveva però alcuna intenzione di fermarsi e ha accelerato cercando una fuga durata poco, infatti ha perso illlo del mezzo e si è schiantatoildi una cabina elettrica.