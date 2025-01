Amica.it - Naomi Watts rivela: «Mi ha salvata David Lynch»

Dall’inizio della sua carriera è stata nominata agli Oscar ben due volte, maha rischiato di lasciare Hollywood per sempre. A dare una svolta alla sua vita è stato, regista di culto da poco scomparso, che nel 2000 l’ha voluta per Mullholand Drive, ruolo che ha consacrato l’attrice come uno degli astri nascenti del cinema. Arlo è stata la stessanel corso della partecipazione allo show Live with Kelly and Mark. Interpellata sul rapporto che aveva con, morto lo scorso 16 gennaio, l’attrice 56enne ha ammesso: «È stato determinante per me anche solo per restare in America. Non sarei rimasta se non avessi incontrato». GUARDA LE FOTO, Mel Gibson, Cate Blanchett e le altre: le star sul red carpet vogliono i figlie l’incontro conIl punto di svolta è stato il casting per del penultimo film del regista.