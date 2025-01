Lanazione.it - Muore dopo giorni di agonia: era stata investita, guidatore indagato per omicidio stradale

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 25 gennaio 2025 – Tragedia a Grosseto, dove una donna di 58 anni, Katya Petkova, è morta alcuniesserenel capoluogo maremmano. L’incidente era avvenuto in via Caravaggio in una serata di pioggia, in una zona tra l’altro anche scarsamente illuminata. Viste le gravi condizioni, eratrasferita all’ospedale Le Scotte di Siena. Eraanche operata. Poi è morta, in conseguenza delle ferite troppo gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di lunedì 20 gennaio, in una giornata di pioggia. Ildell’auto, che si era fermato a prestare i primi soccorsi, è adessoper. pavia 118 generiche ambulanza foto notte sera foto torres Gravi le ferite alla testa: la donna erasoccorsa da un’ambulanza e poi trasferita con Pegaso alle Scotte.