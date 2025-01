Ilfattoquotidiano.it - Modena: travolge e uccide un’anziana, poi simula un incidente contro un muro. Arrestato pirata della strada

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha ucciso una donnandola con il furgone, se n’è accorto ma è fuggito senza prestare soccorso e il giorno dopo ha denunciato alla sua società, affittuaria del mezzo, un falsole. “Sono finitoun muretto per il ghiaccio”, ha raccontato per giustificare i danni alla vettura. A distanza di nove giorni, però, l’uomo è statocon l’accusa di omicidiole aggravato dalla fuga. A perdere la vita era stata Bruna Vaccari, 82 anni, investita a Concordia, nel Modenese, la sera del 16 gennaio.La misura del giudice per le indagini preliminari nei confronti dell’uomo – che era in affidamento in prova per una condanna per spendita di monete false e ricettazione – è stata eseguita dai carabinieri di, che indagavano sulla morte dell’anziana, trovata cadavere da un vicino di casa nel tardo pomeriggio del 16 sul bordoprovinciale per Novi.