Lapresse.it - Meloni: “Almasri? Non parliamo di un trafficante di uomini”

Il caso? “Nondi undi“. Lo ha detto la premier Giorgiaprima di visitare la Nave Scuola Amerigo Vespucci, a Gedda in Arabia Saudita, in merito alla vicenda del generale libico arrestato a Torino e poi scarcerato e rimpatriato con un volo di Stato. “è stato liberato su disposizione della Corte d’appello di Roma, non su disposizione del Governo. Non è una scelta del Governo. Quello che il Governo sceglie di fare, invece, di fronte a un soggetto pericoloso per la nostra sicurezza è espellerlo immediatamente dal territorio nazionale – ha proseguito la presidente del Consiglio – Sul tema dell’aereo segnalo che non è un’innovazione. In tutti i casi di detenuti da rimpatriare di soggetti pericolosi non si usano voli di linea anche per la sicurezza dei passeggeri.