Lorenzo Lotto, la Pala di San Bernardino in Accademia Carrara

Bergamo. Parte dail progetto realizzato in collaborazione con Comune e Diocesi di Bergamo, Parrocchia di Sant’Alessandro della Croce e Fondazione Adriano Bernareggi, dedicato alla tutela delladi Sane finalizzato al sostegno dell’omonima chiesa bergamasca, chiusa da otto mesi a causa del deterioramento della copertura.Il capolavoro dida aprile a settembre sarà ospitato in. Il progetto prosegue – da settembre 2025 a febbraio 2026 – con un secondo allestimento presso la nuova sede del Museo Diocesano Adriano Bernareggi in piazza Duomo. Un impegno ambizioso quello die del Museo Diocesano che interpretano così appieno la loro missione e il loro ruolo sociale. Da una parte assicurare all’opera una sede adeguata agli standard necessari alla conservazione di uno dei grandi capolavori della storia dell’arte, dall’altra rendere fruibile al pubblico questo dipinto straordinario poiché la chiesa non è accessibile e bisognosa di importanti interventi di restauro e consolidamento.