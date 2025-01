Formiche.net - La scelta italiana sull’Ucraina e le scelte dell’Ue sul futuro. L’intervento di Menia

Il ministro della difesa Guido Crosetto in un corretto rapporto tra governo e Parlamento anche quest’anno per la terza volta – e faccio mio il suo augurio che sia l’ultima – è venuto a sottolineare con chiarezza e genuinità le ragioni della posizionesulla guerra in Ucraina.In questo inverno, nel tragico e freddo inverno di quei Paesi, gli attacchi russi che potremmo definire terroristici, si sono intensificati. Secondo le fonti, i civili morti sono 12.000. Ci sono voli di droni, utilizzo di missili e razzi a lungo raggio, il fronte di 108.000 chilometri quadrati su cui, di fatto, la Russia ha esteso il suo controllo, e i 1.200 chilometri di linea. Tutto questo motiva la posizioneche non potrebbe essere diversa. La posizione, cioè, di continuare ad aiutare l’Ucraina non soltanto con i mezzi militari: noi siamo stati ospitali con i loro profughi, siamo stati vicini a loro con le derrate alimentari, siamo stati e siamo vicini a loro però anche nel sostegno alla loro guerra di resistenza civile e di popolo.