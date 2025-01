Anteprima24.it - Ieri in Campania: fibrillazioni in Provincia a Benevento, allarme sparatorie ad Avellino

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 24 gennaio 2025.– Per qualcuno è sembrato un gioco il fatto che nel giro di 72 ore, trae stretto hinterland” sono stati sparati due giovani, per fortuna senza gravi conseguenze per la loro vita. (LEGGI QUI)– Continuano lealla Rocca dei Rettori, dove dopo il Consigliole dell’ultimo dell’anno non c’è più tregua. Il presidente Nino Lombardi, nonostante il tentativo della ‘tavola rotonda’ con tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari, non riesce ad uscire dall’angolo. (LEGGI QUI) Caserta – I carabinhanno arrestato e posto ai domiciliari, su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord, tre uomini residenti nel Napoletano di età compresa tra i 25 e i 33 anni, ritenuti responsabili di numerosi furti di auto ad Aversa (Caserta) e nei comuni limitrofi (LEGGI QUI)Napoli – Era sfuggito a un blitz anticamorra scattato lo scorso giugno, nei confronti dei componenti di alcune articolazioni del clan Lo Russo in guerra tra loro: Oscar Pecorelli, 46 anni, dopo sette mesi di latitanza, è stato arrestato oggi a Sion, in Svizzera, dalla Polizia di Stato con l’ausilio della Polizia Cantonale di Sion.