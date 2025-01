Quotidiano.net - Giorgio Armani Privé. Vent’anni di sogni: "L’Haute Couture è la moda che diventa arte"

È stato il regalo chesi è fatto per i suoi 70 anni, nel gennaio di venti anni fa. Far sfilare la prima collezione dell’, la sua Haute, la stella cometa del suo firmamento di stile. Una bomba nel mondo rarefatto ed elitario dell’altaquesto dello sbarco in passerella a Parigi fa pdello stilista più grande del mondo che è anche un favoloso imprenditore, nell’unica città dove queste prove d’autore possono essere rappresentate da un pugno sempre più ristretto di maison del lusso per qualche centinaia di fortunate e ricche clienti che vanno pazze per l’esclusività. E ora a 90 anni di pienezza creativa e di energia di vita (come hanno dimostrato le recenti sfilate milanesi al maschile)festeggia questo importante anniversario mdì prossimo 28 gennaio col defilè per l’estate 2025 a Palazzoal 21 di rue Francois I, la nuova sede deldove ha anche il suo studio, essenziale pur tra marmi preziosi e stucchi ottocenteschi.