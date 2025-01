Metropolitanmagazine.it - Giacomo Giorgio è fidanzato con Beatrice Vendramin? L’attore rompe il silenzio

Al momento,si definisce single ma tempo fa aveva dichiarato di aver avuto un flirt con una sua collega.è stato paparazzato in diverse occasioni con, attrice con la quale ha condiviso il set di Noi siamo leggenda. I due sono stati pizzicati insieme a Capodanno con degli amici e fuori dall’Armani Hotel di Milano. In un’intervista a Radio Deejay, l’attrice ha smentito il gossip: “C’è amore tra Nicola e Sara. Siamo grandissimi amici, siamo stati molto vicini durante la serie, è la persona con cui ho condiviso di più il set, con il quale ho recitato di più. Mi è stato vicino sul set, è stata un’esperienza pesante e mi ha dato una mano“. Le parole dell’attrice non convinsero però il conduttore.è attualmente single: “Non c’è una persona specifica”, ai microfoni di Cosmopolitan, ha svelato di essere attualmente single: “In questo momento non c’è una persona specifica perché mi sento molto fragile: mezzo napoletano e mezzo milanese, con il cuore e la passione della mia città ma la corazza esterna cinica e fredda del nord, perché qui a dieci anni è dove sono diventato uomo“.