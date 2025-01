Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Meno dieci al gong. Il punto di mercato in ogni ruolo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 25 gennaio 2025 - Settimana diviola scivolata via senza sussulti. Voci e indiscrezioni non si sono poi concretizzate in piste da seguire con attenzione. Larimane in stand-by su diverse trattative. Reparto per reparto diamo un'occhiata alla situazione attuale, quando mancanogiorni alla fine dele i tavoli apparecchiati sono tanti. In difesa la certezza è che Pablo Marì vuole adcosto la. E' d'accordo con il club viola da settimane, il Monza ha provato a resistere ma l'impressione è che nei prossimi giorni si arriverà all'accordo. Rinforzo fortemente voluto da mister Palladino. Con lui sarà più facile passare dalla difesa a tre a quella a quattro. Da capire se là dietro uscirà qualcuno. Resta il sondaggio del Napoli per Pongracic, così come l'apprezzamento dello stesso Monza per Valentini.