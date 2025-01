Fiamme Gialle, Wierer dà il via agli annulli filatelici di Anterselva per i 100 anni del Gruppo Sciatori

Leggi su Ilfaroonline.it

Bolzano, 25 gennaio 2025 – Straordinario successo di pubblico per lo stand “– Poste Italiane” installato nei pressi della “Suedtirol Arena” di(BZ), dove è in corso la tappa italiana della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Grazie alla preziosa collaborazione e alla sensibilità del locale Comitato Organizzatore, guidato dal Presidente Lorenz Leitgeb, le “”, che quest’anno festeggiano il centenario della nascita deldi Predazzo, hanno allestito uno stand, gestito insieme al personale di Poste Italiane, presso il quale è disponibile per il pubblico presente alle competizioni uno speciale annullo filatelico su una cartolina celebrativa dedicata alla biathleta Dorothea.L’annullo filatelico di, disponibile sabato 25 e domenica 26 gennaio a pochi metri dall’entrata dello stadio, ha la particolarità, molto apprezzata dai collezionisti e dappassionati di filatelia, di essere unico nel proprio genere: in formato bilingue e con una grafica che non sarà mai più replicata per altri