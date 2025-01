Quotidiano.net - Domanda di prestiti stabile nel 2024, ma aumenta l'importo medio

Roma, 25 gennaio 2025 – Il barometro Crif ha evidenziato un andamento altalenante delladinel corso del. Secondo Eurisc, il sistema di informazioni creditizie gestito dalla stessa Crif, lacomplessiva di finanziamenti, che comprende sia l'aggregato personale che quello finalizzato, è stata mediamente cauta ed è calata solo dell'1,6% rispetto al precedente 2023. Nello specifico è stato registrato un decollo nei finanziamenti personali (+11,3%) e un brusco calo dei finanziamenti finalizzati (-11,5%), per una tendenza divergente che mostra chiaramente come le le famiglie italiane scelgano sempre di più le rateazioni e il 'Buy Now Pay Later' come modalità di pagamento prioritarie. Esse consistono inoltre in una valida alternativa aiSmall Ticket, riguardanti cifre sotto i 5mila euro.