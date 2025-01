.com - Djokovic, l’infortunio e i dubbi: “Ecco i risultati degli esami”

(Adnkronos) – Novakprova a rispondere a critici e detrattori. Il serbo, che nella semifinaleAustralian Open contro Alex Zverev, pubblica su X la foto della risonanza magnetica cui si è sottoposto per verificare l’entità delmuscolare. “Credo che la lascerò qui per tutti gli ‘esperti’ di infortuni”, scrivepubblicando sui social il referto che documenta la lesione muscolare alla coscia sinistra.ha accusato il problema nei quarti di finale, vinti contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, in campo, non ha nascosto un pizzico di ironico scetticismo nei confronti della reale entità deldel rivale. Il ritiro didalla semifinale è stato accolto con polemiche dai tifosi e da alcuni media. L’ex numero 1 del mondo, è l”accusa’, tenderebbe a ingigantire gli acciacchi.