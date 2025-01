Ilrestodelcarlino.it - "Che meraviglia!": Dante Ferretti conquistato dal Carnevale di Fano

(Pesaro e Urbino) sabato 25 gennaio 2025 - "Che!". Appena varcati i cancelli della Fabbrica deldi, il maestronon ha trattenuto lo stupore: “Sono vere e proprie opere d'arte”. Un’esclamazione semplice e autentica che ha rivelato l’emozione di chi, pur avendotre premi Oscar e lavorato nei più grandi set cinematografici del mondo, si lascia ancora sorprendere dalla bellezza. Ammirazione per le opere delDavanti ai capannoni aperti,ha osservato le imponenti opere in lavorazione con l’entusiasmo di un bambino. Ha fotografato ogni angolo, ogni dettaglio, ogni particolare, fermandosi a chiedere come venissero realizzati i carri e analizzando con attenzione anche i bozzetti. “Queste opere sono bellissime. Dietro c’è un lavoro incredibile e voi siete veramente dei grandi artisti,” ha dichiarato, rivolgendosi ai maestri carristi con ammirazione sincera.