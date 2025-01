Caso Musk, l’inesistente «saluto nazista» di Taylor Swift

Leggi su Open.online

Circola un’immagine in cui la cantante americanaviene accusata di aver fatto unai suoi fan. La scena è accompagnata, in alcuni post, da un’immagine di Hitler in una posa simile. Tra gli utenti che hanno condiviso la foto della cantante c’è anche Elon, che ha ripreso un post su X di un altro utente, sulla scia delle accuse a lui rivolte per il gesto del braccio teso durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump. La scena è completamente artefatta e decontestualizzata, raggiungendo milioni di visualizzazioni su X senza l’intervento delle Community Notes.Per chi ha frettaL’immagine è tratta da un evento della cantante a New York nel 2014.Risulta riflessa, in quanto il vero braccio alzato era quello sinistro e non quello destro.Nel video, il gesto non era quello di un braccio teso in stile