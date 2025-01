Borja Jiménez | L’Athletic mi sembra una grande squadra e il suo allenatore è uno dei migliori della categoria

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-25 15:17:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo!Il mister del Leganés,Jimenez, Ha tenuto una conferenza stampa primapartita che la suagiocherà domani, domenica (18.30) controClub.Buon inizio anno“Siamo arrivati ??con buone sensazioni. Stiamo facendo bene le cose nell’ultimo mese e mezzo sia in campionato che in Coppa ed è il risultato del lavoro e dell’evoluzione. Sono vittorie più blasonate, ma abbiamo preso i tre punti. “Siamo ancora nella stessa situazione e siamo contenti di come lagareggia e sappiamo che sarà una gara lunga.”Difficile contro unAthletic che da undici partite non perde in Liga“viene da undici partite senza perdere e andremo su uno dei campi più bellicompetizione. Sappiamo che sarà molto difficile, ma non meno di altre gare in cui siamo già riusciti a fare punti.