Lanazione.it - "Attesa per le prove di carico sul ponte della Casanova"

Leggi su Lanazione.it

"Quello reso noto da un consigliere comunale locale costituisce un aggiornamento non veritiero, anche rispetto a quanto comunicato dal tecnicoProvincia all’incontro richiesto in prefettura e quindi frutto esclusivamente di una strumentalizzazione in alcun modo utile a fornire corrette informazioni ai cittadini. I contenuti delle dichiarazioni del consigliere non corrispondono in alcun modo a informazioni ufficiali rese note da questo ente, unico titolato a fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori". La Provincia smentisce la voceriapertura a senso unico alternato, data per ieri, del, a Buonconvento. Ilsull’Ombrone è chiuso dal 6 settembre 2022 con pesanti disagi. "I lavori sono proseguiti e proseguono regolarmente così come comunicato nell’ultimo aggiornamento del cronoprogramma nel mese di dicembre che viene riconfermato totalmente – spiega ancora la Provincia –.