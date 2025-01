Lanazione.it - Anno giudiziario 2025, protesta della Cgil davanti al tribunale di Firenze

, 25 gennaio— In occasione dell’apertura dell’, la Fpha organizzato un presidioal Palazzo di giustizia in viale Guidoni per portare all’attenzione pubblica alcune gravi problematiche del sistema. Tra le richieste: nuove assunzioni, la stabilizzazione dei precari legati al Pnrr, una strategia concreta per l’informatizzazione e il rinnovo del contratto integrativo, fermo ormai da 15 anni. “Bisogna far sì che la giustizia possa funzionare realmente”, sottolinea il sindacato. Le ragioni e gli obiettivi del presidio Due i temi centrali per la Fp: la stabilizzazione dei precari assunti grazie al Pnrr e il riconoscimento del loro contributo al miglioramentomacchina giudiziaria negli ultimi tre anni. Ad oggi, oltre 12mila lavoratori - tra funzionari addetti all’ufficio per il processo, tecnici specializzati e operatori inserimento dati - garantiscono quotidianamente il funzionamento di un servizio pubblico essenziale come la giustizia.