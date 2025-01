Ilnapolista.it - All’andata, Juve e Napoli si limitarono ad annusarsi, stavolta si azzufferanno (Gazzetta)

Ladello Sport scrive della partita di questo pomeriggio, alle 18, trantus. Una partita importante per ilche ha la possibilità di allungare in vetta. Dalla parte opposta, lantus ha il dovere di vincere per non ritrovarsi il fiato sul collo delle inseguitrici.ANeres non farà i gol di Kvara ma è meno egoistaScrive lasiadsi, perché il popolo di Capodichino aspetta una vittoria contro la rivale meno amata per volare via e quello della Signora pretende la svolta. Si affrontano le due difese meno battute del torneo. Bisognerà sudarselo il gol. Dodici clean sheet per il, 11 per la. Le fasce saranno un fattore. A Bergamo, Neres ha mandato in gol Politano e poi ha innescato il raddoppio di McTominay.