Verso Napoli-Juventus con alcuni numeri

Aspettando: i due allenatori.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “L’orologiaio Thiago è ancora al tavolo da lavoro, con in mano l’ingranaggio Koopmeiners che non sa bene dove collocare, tra mediana e trequarti, per farlo finalmente rendere a livelli bergamaschi. Thuram ha fatto buone cose, anche se non con la continuità di Anguissa. Il meglio finora è stato Locatelli che però rimane sempre troppo basso, specie nelle ultime partite: imposta tra i due difensori centrali e fa lo stopper davanti alla difesa a palla persa”.il Maradona: nache. Juve troppo risucchiata indietro che perciò fatica fatalmente a creare in attacco, come nel triste triennio allegriano. Le innovazioni di Thiago, tipo Kalulu alla Calafiori e Cambiaso accentrato in costruzione, si sono intraviste, ma i lavori sono ancora in corso”.