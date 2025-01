Quotidiano.net - Trump ordina di desecretare i file sugli omicidi di Kennedy e Martin Luther King

Washington, 23 gen. - Il presidente degli Stati Uniti Donaldha firmato un ordine esecutivo che desecreta iassassinii degli anni '60 del presidente John F.e di suo fratello Bobby, nonché quello del leader per i diritti civiliJr. "Tutto sarà rivelato", ha dettoai giornalisti mentre firmava l'ordine nello Studio Ovale della Casa Bianca. Davos,attacca l’Europa: “Ci tratta male. Dovrà pagare dei dazi”. E alle aziende promette: “Se producete in Usa, tassa piatta al 15%” Dopo aver firmato l'ordine,ha passato la penna che aveva usato a un assistente, dicendo: "Dalla a RFK Jr.", il candidato del presidente a diventare segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani e nipote del presidente assassinato. Negli ultimi anni, gli Archivi nazionali hanno pubblicato decine di migliaia di documenti relativi all'assassinio del presidente, avvenuto il 22 novembre 1963, ma ne hanno trattenute altre migliaia per motivi di sicurezza nazionale.