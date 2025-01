Sport.quotidiano.net - Trofeo Aragno, Rari al top. Zazzeri in forma olimpica

Ildi Genova è una delle manifestazioni più rappresentative del nuoto che contrassegna ogni anno l’inizio della stagione agonistica nazionale. Si gareggia in vasca corta e all’edizione di quest’anno – la diciottesima - hanno preso parte 32 società per un totale di oltre 700 atleti. Fra le protagoniste un posto di rilievo l’ha occupato ancora una volta laNantes Florentia che nella classifica finale si è piazzata al sesto posto con 17 medaglie (7 d’oro, 5 d’argento e 5 di bronzo), preceduta da Sisport, Superba Nuoto, Libertas Novara, Bolzano e Centro Nuoto Torino. Il circolo ultracentenario – nel 2024 ha festeggiato i suoi primi 120 anni - del presidente Andrea Pieri si è distinto anche per il fatto che delle 17 medaglie ben 10 sono state vinte dalle donne. Altro motivo di vanto dellaè quello di aver primeggiato in molte specialità e in numerose categorie.