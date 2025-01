Ilgiorno.it - Tangenziale, l’ascensore c’è. Però manca la cabina

A tre anni dall’apertura al traffico della, l’opera stradale continua ad essere in primo piano per note negative ma anche positive, come l’annuncio di uno svincolo di collegamento tra l’arteria stradale e le sponde del canale Muzza. Sotto accusa l’asfalto in, sono più di una le segnalazioni su possibili nuovi interventi straordinari da effettuare. Dopo solo tre anni di passaggio del traffico, via libera nel settembre 2021, pare si debba provvedere per la seconda volta alla sistemazione di profonde buche sull’asfalto del manto stradale. Fra le criticità lasciate in eredità dal progetto si registra, poi, la questione dell’abbattimento delle barriere architettoniche con un ascensore senzache pare essere dimenticato dagli esecutori del progetto, con poche prospettive di utilizzo nell’immediato.