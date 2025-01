Sporcizia e blatte in cucina | sanzione e sequestri al locale di Fornacette

Leggi su Corrieretoscano.it

CALCINAIA –per il titolare di undi, frazione di Calcinaia, in provincia di Pisa, dopo la ‘visita’ dei carabinieri del Nas. I Carabinieri del Nas, nel corso di specifici controlli in materia di sicurezza alimentare svolti nella serata del 22 gennaio a Calcinaia, hanno segnalato alle autorita? sanitaria e amministrativa il titolare di un esercizio pubblico. Durante il controllo, i militari del Nas, hanno riscontrato condizioni igieniche precarie all’interno dell’esercizio pubblico. In particolare, lae il deposito alimenti versavano in uno stato diavanzata, con sudiciume persistente, sporco pregresso non rimosso da tempo, diffuse tracce di grasso e unto su impianti e attrezzature. La situazione era ulteriormente aggravata dalla presenza disu un’esca di cattura posizionata sul pavimento.