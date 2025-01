Lanazione.it - Snowboard mondiale. Luchini super da podio

"E’ sempre uno spettacolo poter faree gareggiare in posti speciali come questo". Parola di Jacopo, dopo la medaglia d’argento conquistata in Coppa del Mondo a Pyha (in Finlandia) nei giorni scorsi. Loer di Montemurlo ha gareggiato sulle nevi finlandesi nella categoria agonistica "SB-UL", rendendosi protagonista di un percorso in crescendo: ha vinto in batteria nei quarti di finale e nelle semifinali, arrivando nell’ultimo e decisivo atto della kermesse a lottare per il gradino più alto del. Una lotta serrata, che ha alla fine visto l’agonista classe 1990 cedere il passo al rivale cinese Lijia Ji ma confermando la competitività che lo ha visto trionfare o salire regolarmente sulnegli ultimi anni. Conquistare altre medaglie nelle prossime tappe di Coppa del Mondo sarà quindi uno dei suoi obiettivi stagionali, in una stagione che farà da preludio al suo vero ed ultimo obiettivo.