Sarajevo immersa nello smog: è tra le città più inquinate al mondo. "Uscite con la mascherina"

Roma, 24 gennaio 2025 - L'inquinamento sta divorando. La capitale della Bosnia Erzegovina è nuovamente nella lista nera delleavvolte maggiormente dall'inquinamento atmosferico al. I media locali la descrivono come unaspettrale, semi deserta e da stato di emergenza,in una nebbia irreale. Chi si avventura in strada lo fa con la. Il 22 gennaio i dati sulla qualità dell'aria asegnavano un tasso di inquinamento di 460, stando alle statistiche del sito specializzato IQAir. Il dato mostra un valore più alto rispetto a quelli ditristemente famose per locome Dacca (Bangladesh), New Delhi (India), Karachi e Lahore (Pakistan). View of thecity enveloped in a combination of fog and polluted air, on January 22, 2025. According to global agencies for air-quality measurements, on January 22,is first on the list of the most polluted cities in the world.