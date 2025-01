Romadailynews.it - Roma: Meleo-Diaco (M5s), oltre a sfratti serve aggiornare e far scorrere graduatorie

e’ stata un’altra “mattina dia danno di persone fragili, a volte solo in difficolta’ transitorie. Noi stessi oggi abbiamo assistito a uno di questi episodi, che fortunatamente pero’ e’ stato rinviato. Molti degli sfrattati, per il loro livello in graduatoria, avrebbero dovuto gia’ ricevere una casa popolare: le assegnazioni pero’ non scorrono e cosi’ queste persone si trovano in condizioni di grande difficolta’”.Cosi’ in una nota Linda, capogruppo M5s in Assemblea Capitolina, e Daniele, consigliere M5s in Assemblea Capitolina.Nella nostra citta’ infatti “le politiche abitative vanno a rilento – si legge -. In tre anni la Capitale ha assegnato la meta’ degli alloggi che Milano assegna in un anno; le famiglie in graduatoria sono aumentate del 40 per cento, per un totale di 18.